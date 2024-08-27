Gençlik ve Spor Festivali Muğla'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Festivali Muğla'da Coşkuyla Kutlandı

Gençlik ve Spor Festivali Muğla\'da Coşkuyla Kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Muğla'nın Fethiye ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

27.08.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Muğla'nın Fethiye ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve vatandaşlar sporun keyfini doyasıya yaşadı. Gün boyu devam eden organizasyonda çeşitli spor branşlarında etkinlikler düzenlendi. Gençlerin sporla buluştuğu anlamlı günde popüler branşlarda oyunlar yer aldı. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, Fethiye halkı da bu büyük organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Hem eğlenip hem de spor yapmanın tadını çıkaran gençler, günün sonunda çeşitli ödüllerle de buluştu.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, festivalde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti. Yiğit, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, gençlerin ve ailelerin organizasyona gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türkiye, Gençlik, Fethiye, Spor, Festival, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Festivali Muğla'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 19:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Festivali Muğla'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement