İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in yeni teknik direktörü oldu.
Hırvat kulübünden yapılan açıklamada, "Gennaro Gattuso'nun önümüzdeki sezon takımımızın teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla, 2026 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Gattuso, son olarak geçen sezon Fransa ekibi Olimpik Marsilya'da görev yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Gennaro Gattuso, Hajduk Split'in yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?