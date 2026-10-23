Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Bir grup arkadaşın, engelli dostlarını gezilerinden mahrum bırakmamak için gösterdiği dayanışma, dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Gençler, birlikte seyahat ettikleri arkadaşlarını ulaşılması güç noktalarda sırtlarında taşıyarak gezilerine devam ediyor.

ARKADAŞLARINI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Paylaşılan fotoğraflardan birinde, arkadaş grubunun kayalık ve merdivenli bir parkurda engelli dostlarını sırtlarında taşıyarak ilerlediği görülüyor. Zorlu yol koşullarına rağmen birlikte hareket eden gençler, arkadaşlarının da geziye katılmasını sağlıyor.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Bir diğer fotoğrafta ise arkadaş grubu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi önünde birlikte poz veriyor. Arkadaşlarını gezilerinin dışında bırakmayan grubun dayanışması, dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne seriyor.