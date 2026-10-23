Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar - Son Dakika
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Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

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Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar
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Bir grup arkadaşın engelli dostlarını gezilerinde yalnız bırakmamak için yaptıkları, görenlerin takdirini topladı. Zorlu yolları ve merdivenleri arkadaşlarını sırtlarında taşıyarak aşan gençlerin birlikte çekilen fotoğrafları büyük beğeni topladı. Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, "Gerçek arkadaşlık böyle olur" yorumunda bulunarak grubun sergilediği dayanışmayı övdü.

Bir grup arkadaşın, engelli dostlarını gezilerinden mahrum bırakmamak için gösterdiği dayanışma, dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Gençler, birlikte seyahat ettikleri arkadaşlarını ulaşılması güç noktalarda sırtlarında taşıyarak gezilerine devam ediyor.

ARKADAŞLARINI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Paylaşılan fotoğraflardan birinde, arkadaş grubunun kayalık ve merdivenli bir parkurda engelli dostlarını sırtlarında taşıyarak ilerlediği görülüyor. Zorlu yol koşullarına rağmen birlikte hareket eden gençler, arkadaşlarının da geziye katılmasını sağlıyor.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Bir diğer fotoğrafta ise arkadaş grubu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi önünde birlikte poz veriyor. Arkadaşlarını gezilerinin dışında bırakmayan grubun dayanışması, dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne seriyor.

Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar
Eyfel KulesiGrup GençParisYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Çağlar Yunus Çağlar:
    Güzel bir haber bir de bu insanlar hangi memleketin insanları bu fedakar insancıklar kimler bunu da öğrenebilirsek pek mutlu oluruz 0 0 Yanıtla
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