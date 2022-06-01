Gerede'de "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" 6 Haziranda başlayacak - Son Dakika
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Gerede'de "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" 6 Haziranda başlayacak

01.06.2022 16:41
Gerede'de "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" 6 Haziranda başlayacak

Gerede Belediyesi tarafından 35'incisi düzenlenecek olan "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" 6 Haziran'da başlayacak.

Gerede Belediyesi tarafından 35'incisi düzenlenecek olan "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" 6 Haziran'da başlayacak.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile iki yıl ara verilen ve bu yıl 35'incisi yapılacak olan turnuvanın açılışı 6 Haziran Pazartesi günü 13.30'da Esentepe Futbol Sahasında 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu-Esentepe Ortaokulu arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Günün ikinci karşılaşması ise saat 15.00'te Yenimahalle Ortaokulu ile Gerede Ortaokulu arasında oynanacak, 7 takımın katıldığı turnuva iki grup şeklinde olacak. Karşılaşmalar hafta içi her gün devam edam edecek, final maçlarının tarihi ise grup maçlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

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Kaynak: AA

Pazartesi, Haziran, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerede'de 'Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası' 6 Haziranda başlayacak - Son Dakika


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