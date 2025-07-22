Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti - Son Dakika
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Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti

Geri sayım başladı! İşte Hakan\'ın Fenerbahçe\'ye maliyeti
22.07.2025 09:04
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Fenerbahçe, transferde bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, A Milli Takım kaptanı Hakan'ı bir an önce resmi olarak açıklamayı planlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Inter ile resmi temaslara başlandı. Yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa dayalı bonuslar da teklifin içerisinde yer alacak.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray ile adı anılan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak için Inter ile resmi temaslara başladı.

8 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe yönetiminin, 31 yaşındaki yıldız orta saha için hazırladığı teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, Hakan'a 3+1 yıllık bir sözleşme sunulacak. Yıllık 8 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra performansa dayalı bonuslar da teklifin içerisinde yer alacak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Inter cephesi ise bu transferden ciddi bir gelir bekliyor. Haberlere göre İtalyan devi, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 25 milyon Euro'luk talepte bulundu. 2027 yılına kadar Inter ile sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncunun transferi için pazarlıklar kıyasıya sürüyor. Orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenen ve hem hücum hem de savunma katkısıyla dikkat çeken Hakan, geçen sezon Inter formasıyla başarılı bir performans sergilemişti. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinde uzun yıllardır forma giyen Milli yıldızın, Süper Lig'e gelişi, büyük ses getirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak taraftara büyük bir müjde vermek istiyor. Yönetimin önceliği, Inter ile bonservis pazarlığını olumlu şekilde tamamlamak ve ardından Hakan'a resmi imzayı attırmak. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona gelirken, Hakan Çalhanoğlu hamlesiyle orta sahayı da dünya standartlarında bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    ikinci Mesut özil geliyor seneye önümüzdeki seçimde milletvekili olur 8 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    hakan 8 milyon € eder mi sizce ? heleki 25-30 milyon bonservis ile geliyor. belkide futbol hayatının son sözleşmesi olacak.. 4 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    FB taraftarının istemediğini almak Ali Koç un ne denli vasıfsız liyakatsiz vizyonsuz olduğunu gösteriyor, Eylül ayında def olup gitmesi ile FB rahat bir nefes alacak 2 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Karamsarlığa itti Fenerbahçe yi, Osimhen İcardi Sane. İleri uç buna yakın olmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti - Son Dakika
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