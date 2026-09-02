Gerin: Fazladan icat edilen 1 dakikayı savunamadık, 1 puan alıp gidiyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, son saniyelerde yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından, "90 dakika savunduk, 5 dakika daha savunduk. Sarı kart çıktı, 30 saniyeyi de savunduk. Sonra 5 saniye falan daha savunduk ama fazladan icat edilen o 1 dakikayı savunamadık. Allah böyle nasip etti, 1 puan alıp gidiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile son saniyelerde yediği golle 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gerin, "Karagümrük zor deplasman. Bunları tabii ki biliyoruz. Ciddi oyuncular bünyesine kattılar. Biz gelirken 1-1 deseler kabul etmeyecektim. Öyle bir güven ve planla geldik. Geçen hafta da ilk yarıyı çok iyi oynamıştık. İkinci yarı kendi düşüşlerimiz vardı ama maalesef penaltılar tartışmalıydı. Bizimki de tartışmalıydı ama bizimkinin yine su götürür yanı vardı ötekinin hiç yoktu. İttirmeyle falan koskoca takıma puan kaybettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oyun başka yere gitti. 90 dakika savunduk, 5 dakika daha savunduk. Sarı kart gördü, 30 saniyeyi de savunduk. Sonra 5 saniye falan daha savunduk ama fazladan icat edilen o 1 dakikayı savunamadık. Allah böyle nasip etti, 1 puan alıp gidiyoruz" diye konuştu.

"Bizim oyuncularımıza küfür edip hareketler yaptılar"

Maç sonu yaşanan olaylara ve hakem kararlarına ilişkin de konuşan Atila Gerin, "Herkesten özür diliyorum; bunları konuşmak istemiyordum, güzel futbol konuşacaktım. Çünkü planladığım bazı şeyler ortaya çıktı. İnşallah herkes görür onları. Ama ben kavga ayırmak için maç sonunda başka şeylere bulaştım. Bizim oyuncularımıza küfür edip hareket yapan arkadaşlar ne yapmak istediler onu da anlamadım. Hiçbir şey yapılmamışken reaksiyon oldu haliyle. Gelip orada küfür ediyor, hareket yapıyor ve kaçıyor. Orada kulübede bir sorumlu varsa ki orada ceketli bir arkadaş gördüm ve ona, 'Sahip çıksan daha iyi olur' dedim ama bir de ondan fırça yedik bu yaşta. Sağ olsun bize, 'Sen de kim oluyorsun?' diye fırça attı. Türkiye'nin en tecrübeli, sporun içinden gelen bir başkan olarak Süleyman Hurma başkan inşallah görüyordur. Hatamız varsa bize de söyleyecek tecrübededir. Hakemin 2 dakika uzatmasını kaldıramadık. Neyi düşündü, ne yaptı bilmiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğimiz bütün planı uygulamaya çalıştılar. 3'te 3 yapmakla hata yaptılar. İnsanlar çekindi herhalde; 'Bir de Bursa'yı yenseler, bir de Karagümrük'ü yenip 5'te 5 yapsalar lig mig biter' düşüncesine kapıldılar. 38 hafta var arkadaşlar. Çok uzun bir maraton. Çalışacağız, çabalayacağız. İyi bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Yakalayacağız da inşallah. Ben oyuncularıma, kulübüme, şehrime, başkanıma, taraftarıma güveniyorum. Allah'ın izniyle biz bunların hepsini 1 saniye de olsa takviye de yaparız, 10 saniye de olsa o golü atarız. Hiç sıkıntı yok Allah'ın izniyle" sözlerini kaydetti.

"Eskiden aynı bölgenin hakemini vermezlerdi"

Maçın hakemi Ozan Ergün ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Gerin, "Benim top oynadığım yıllarda eskiden aynı bölgenin hakemini vermezlerdi. Neyi düşündü bilmiyorum. Art niyet falan bilmiyorum. Ama saat var sonuçta. 4 tane hakem var, VAR var, biri uyarmadı mı ya? Yazık günah. Bırakın oynayalım. Çıksın herkes helalinden, hakkaniyetli, ne kazanıyorsa devam edelim. Saat; daha işler, daha çalışan bir saat olursa daha iyi olur" diyerek sözlerini tamamladı.