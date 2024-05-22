Germencik Belediyesi İlkokullar Arası Bahar Futbol Turnuvası Son Buldu - Son Dakika
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Germencik Belediyesi İlkokullar Arası Bahar Futbol Turnuvası Son Buldu

Germencik Belediyesi İlkokullar Arası Bahar Futbol Turnuvası Son Buldu

Germencik Belediyesi tarafından organize edilen ilkokullar arası bahar futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri belediye başkanı tarafından takdim edildi.

22.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Germencik Belediyesi tarafından organize edilen "ilkokullar arası bahar futbol turnuvası" final maçı ile son buldu. 12 okulun katılım gösterdiği organizasyonda dereceye giren takımlara ödüllerini Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci takdim etti.

Spora ve sporcuya desteklerine devam eden Germencik Belediyesi'nin düzenlediği, ilkokullar arası bahar futbol turnuvası, final müsabakasının oynanmasıyla tamamlandı. Germencik Belediyesi 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri'ndeki halı sahada oynanan ve çekişmeli geçen maçların ardından finale çıkan Yedieylül İlköğretim Okulu - Kurtuluş İlköğretim Okulu arasındaki karşılaşmayı 4-2 kazanan Yedieylül İlköğretim Okulu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Eğitim alanında her zaman çocukların yanında olduklarını kaydeden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Belediyemizin katkılarıyla düzenlenen İlkokullar Arası Bahar Futbol Turnuvamızı tamamladık. Kazanan spor, dostluk ve kardeşlik oldu. Turnuvamızda birinci olan Yedieylül İlköğretim Okulu, ikinci olan Kurtuluş İlköğretim Okulu, üçüncü olan Mehmet Hüseyin Öncel İlköğretim Okulu ve dördüncü olan Hürriyet İlköğretim Okulu ile Centilmenlik Kupasını kazanan Meşeli İlköğretim Okulu'nu ve katılan tüm okul ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Germencik Belediyesi İlkokullar Arası Bahar Futbol Turnuvası Son Buldu - Son Dakika
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