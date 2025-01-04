Germencik Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Hareket Kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Germencik Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Hareket Kursları

Germencik Belediyesi\'nden Çocuklara Spor ve Hareket Kursları

Germencik Belediyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği spor ve hareket kurslarıyla sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Başkan Zencirci, çocukların mutluluğuna önem verdiklerini belirtti.

04.01.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi'nin spor ve hareket kursları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin Germencik ve Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezleri'nde düzenlediği spor ve hareket kursları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Zencirci, kursların çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirterek, "Belediye olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğuna ve gelişimlerine önem veriyoruz. Germencik ve Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizde devam eden spor ve hareket kurslarıyla çocuklarımıza hem spor yapma alışkanlığı kazandırıyor hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Çocuklarımızın gülümseyen yüzlerini görmek bizim için paha biçilmez bir mutluluk" dedi.

Başkan Zencirci, şehirdeki sosyal ve sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini de sözlerine ekleyerek "Her bir çocuğumuzun gelişimini desteklemek ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Germencik'te spor ve sanatın her yaş grubu için ulaşılabilir olması bizim en büyük önceliklerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

Kurslara katılan çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor etkinliklerine katılırken, eğlenceli ve öğretici bir ortamda vakit geçirirken, Germencik Belediyesi de ailelerin takdirini kazandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Germencik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Germencik Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Hareket Kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Germencik Belediyesi'nden Çocuklara Spor ve Hareket Kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.