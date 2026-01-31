Germencik Belediyesporlu minikler tatilde sahayı boş bırakmadı - Son Dakika
Spor

31.01.2026 10:48  Güncelleme: 10:50
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, genç futbolcuların ara tatilde bile antrenman yaparak başarıya ulaşmak için disiplinli çalıştıklarını vurguladı. Sporun çocukların gelişimindeki önemi üzerinde durdu.

Germencik Belediyespor'un genç futbolcuları ara tatilde de antrenmanlarını sürdürürken, Belediye Başkanı Burak Zencirci disiplinli çalışmanın gelecekteki başarıların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik Belediyespor'un genç futbolcularının ara tatilde de antrenmanlarına ara vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tatilin dinlenmek için önemli olduğunu ifade eden Başkan Burak Zencirci, buna rağmen Germencikli çocuklar için futbol tutkusunun her şeyin önünde geldiğini vurguladı. Germencik Belediyespor oyuncularının ara tatilde dahi sahada ter dökerek geleceğin yıldızları olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Zencirci, sahada gösterilen disiplinin ileride elde edilecek büyük başarıların temelini oluşturacağını ifade etti. Genç sporculara başarı dileklerini ileten Başkan Zencirci, sporun çocukların hem fiziksel hem de mental gelişiminde önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

