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Getafe'de ocak ayının futbolcusu Enes Ünal seçildi - Son Dakika

Getafe'de ocak ayının futbolcusu Enes Ünal seçildi

17.02.2022 21:24
Getafe'de ocak ayının futbolcusu Enes Ünal seçildi

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal, ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal, ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon ikinci kez (Kasım 2021, Ocak 2022) layık görüldü.

Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında ödülden dolayı teşekkür ederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendime güvenim ve enerjim tam. Tek düşüncem gelecek maç." dedi.

Atletico Madrid maçında geçirdiği hafif sakatlıktan çıkan ve 19 Şubat'ta Cadiz'e karşı deplasmanda oynayacakları karşılaşmada forma giymesi beklenen Enes, son haftalarda yakaladıkları çıkışı devam ettirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Enes aynı zamanda bu sezon ligde attığı 11 golle Getafe'nin en golcü futbolcusu olarak ilk sırada yer alıyor.

Milli futbolcu ayrıca Avrupa'nın önemli 5 liginde (İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere) 1 Ocak 2022'den bu yana en fazla gol atan 4 futbolcudan biri oldu.

24 yaşındaki Enes ile birlikte Ciro İmmobile (Lazio-31 yaşında) ve Angel Correa (Atletico Madrid -26 yaşında) bu yıl şimdiye kadar oynadıkları lig maçlarında 6 gol atarken, Robert Lewandoski (Bayern Münich-33 yaşında) 7 golle ilk sırada yer alıyor.

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Enes Ünal, İspanya, Getafe, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Getafe'de ocak ayının futbolcusu Enes Ünal seçildi - Son Dakika Spor


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