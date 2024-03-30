Getafe-Sevilla Maçında Irkçılık Olayı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında yeni bir futbolda ırkçılık olayı yaşandı.
Karşılaşmanın 60. dakikalarında Getafe tribünlerinden bir grup taraftarın Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'yı hedef alarak, "maymun" diye bağırmaları sonrasında hakem Iglesias Villanueva, maça kısa bir süre ara verdi.
LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem Villanueva, stadyumda ırkçılığa karşı anons yaptırdı.
Maçı, 5. dakikada Sergio Ramos'un attığı golle Sevilla 1-0 kazansa da karşılaşmaya ırkçılık olayı damgasını vurdu.
Ramos maçın ardından basına yaptığı açıklamada, "Stada maça gelenlerin kafalarına göre istediklerini söylemelerini engellemeliyiz. Bu tip insanları durdurmalıyız. Futbolun imajını temizlemek gerekiyor." dedi.
Alınan yenilgiden dolayı Getafeli bazı taraftarların hakaretlerine maruz kalan Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez de "Çingene sözünü ırkçı bir hakaret olarak kullanmak sapkınlıktır. Statta saygı görmek zorundayız. Futbolu sirke çeviremeyiz. Bunun değişmesi için çok güçlü bir adım gerekir." şeklinde konuştu.
İspanya futbolunda ırkçılık olayları son haftalarda özellikle Real Madridli futbolcu Vinicius'a yapılan hakaretlerle gündeme taşınmıştı.
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