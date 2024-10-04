Ghezzal Sakatlandı, 4 Hafta Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ghezzal Sakatlandı, 4 Hafta Yok

Ghezzal Sakatlandı, 4 Hafta Yok

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ghezzal, antrenmanda sakatlanarak 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

04.10.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada yeni transfer Rachid Ghezzal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor bu akşam sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor maça saatler kala açıklama yaparak muhtemel 11'de yer alan Rachid Ghezzal'ın maça sakatlandığını duyurdu. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada sakatlanan Ghezzal'ın yeniden sahalara dönmesinin 4 hafta sürebileceği dile getirilerek, "Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain (zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Rachid Ghezzal, Rizespor, Rizespor, 3-sayfa, Futbol, Spor, rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Ghezzal Sakatlandı, 4 Hafta Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 19:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ghezzal Sakatlandı, 4 Hafta Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement