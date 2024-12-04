Gine'de Futbol Maçındaki İzdihamda Ölü Sayısı 135'e Yükseldi

GİNE'de futbol maçındaki izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiği bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Gine'de futbol maçı sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi.
İnsan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmaya müdahale sırasında çok fazla göz yaşartıcı gaz kullandığı ve seyircilerin değil, yetkililerin korunmasına öncelik verdiği kaydedildi.
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