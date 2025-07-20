Giresun'da Offroad Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti

PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı, Giresun Offroad Spor Kulübü tarafından 18-20 Temmuz tarihleri arasında 26 araç ve 52 sporcu katılımıyla düzenlendi.

İlk gün İnece Köyü'ndeki mukavemet etabı, ikinci gün ise Pazarsuyu Mevkii'nde oluşturulan seyirci etabında gerçekleşen mücadele sonunda, otomobil klasmanında Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ekibi birinciliği elde etti. İkinciliği Yakup Çimiç-Adem Paç kazanırken, Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir de üçüncü sırada finişe ulaştılar. SSV klasmanında ise Salih Çarpışantürk- Mehmet Arda Demirkan, Ankara'nın ardından bir kez podyumun en üst basamağına çıkarken, Eren Alver-Onur Sırımoğlu ikinci ve Adem Kalyon- Meryem Betül Kalyon üçüncü olarak Giresun'dan ayrıldılar.

Otomobil Sınıf 4'te Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak, Sınıf 3'te Yakup Çimim-Adem Paç ve Sınıf 2'de Gözde Dila Bayık-Serkan Bayık birincilikleri paylaştılar. Yarışa katılan kadın copilot klasmanında da Meryem Betül Kalyon birinciliği, Özge Sülün ikinciliği ve Gülten Toprak da üçüncülüğü elde eden isimler oldular.