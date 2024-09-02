Giresun\'da Plaj Futbolu Turnuvası Sona Erdi

Spor

Giresun Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen plaj futbolu turnuvası sona erdi.

Giresun'da amatör ligde uzun yıllar futbol oynayan Cem Karaibraim'in anısına düzenlenen turnuvada Aile ve Sosyal Hizmetler, Darıköyspor, Çınarlarspor ve Kayadibispor takımları yarıştı. Giresun Belediyesi Plajlar Bölgesinde oynanan turnuvada Aile ve Sosyal Hizmetler takımı birinci oldu. Ardından Darıköyspor ikinci, Çınarlarspor üçüncü ve Kayadibispor dördüncü oldu. Kupa töreninde takımlara kupaları ve oyunculara madalyaları takdim edildi. Ayrıca Cem Karaibrahim'in anısında ağabeyi Metin Karaibrahim'e plaket takdim edildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, plaj futbolu turnuvasının hem oyuncular hem de izleyiciler için büyük bir keyif olduğuna dikkat çekerek, "Katılan tüm takımlara ve organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, şehirde sporun yaygınlaşmasına ve toplumun bir araya gelmesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN