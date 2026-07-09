Giresun Sanayispor Başkanı Göze Görevden Ayrılıyor - Son Dakika
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Giresun Sanayispor Başkanı Göze Görevden Ayrılıyor

Giresun Sanayispor Başkanı Göze Görevden Ayrılıyor
09.07.2026 15:10
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Ünal Göze, kulübün borçları ve kişisel sebeplerle Giresun Sanayispor başkanlığını bırakıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un başkanı Ünal Göze, görevi bırakacağını söyledi.

Göze, Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi binasında düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak maddi ve manevi anlamda büyük emek verdiklerini belirtti.

Kulübün şu anda yaklaşık 5 milyon lira borcu bulunduğunu aktaran Göze, bunun içerisinde sporcu alacakları ve konaklama giderleri gibi kalemlerin yer aldığını söyledi.

Göze, kulüp başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulübü artık maddi ve manevi olarak idare etmem mümkün değil. Bu borçtan dolayı da değil. Devam etsem kulübe sponsorlar bulacağımdan şüphem yok ama gücüm yok. Manevi sorunlarla uğraşmaktan dolayı artık kişisel olarak gücüm yok. Artık kapı kapı dolaşıp destek istemeye gücüm yok. Kendimde bu heyecanı, gücü ve enerjiyi görmediğim için yapılacak genel kurulda Giresun Sanayispor Kulüp Başkanlığını, kulübün borçlarını üstlenecek kişiye devretmek istiyorum. Giresun Sanayispor Kulüp Başkanlığını noktalamak istiyorum."

Giresun Sanayispor'un kapanmayacak kadar değerli ve temiz bir kulüp olduğunu vurgulayan Göze, başkanlık için adayların çıkacağını inandığını belirtti.

Kulübün olağanüstü genel kurulu, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Turkcell, Ekonomi, Giresun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresun Sanayispor Başkanı Göze Görevden Ayrılıyor - Son Dakika

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