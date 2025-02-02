Giresun Sanayispor Süper Lig Hedefli

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TFF Kadınlar 1. Lig'in en çok gol atan takımı ünvanına sahip Giresun Sanayi spor, play-off maçlarını kayıpsız geçerek Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Geçen sezon play-off oynayan ancak başarılı olamayan Giresun temsilcisi bu sezon iddialı bir kadro kurarak lige başladı. Kadınlar 1. Lig A Grubu'nu liderin bir puan gerisinde 40 puanla ikinci sırada bitiren yeşil-beyazlı ekip, play-off oynamaya hak kazandı.

Rakiplerine 85 gol atan, kalesinde 13 gol gören Giresun Sanayispor, A ve B grubunda en çok gol atan takım ünvanının da sahibi oldu.

Play-off Şampiyonluk Grubu'nda mücadele edecek yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ünal Göze, AA muhabirine, sezon başında iyi planlama yaptıklarını anlattı.

İyi oyuncular transfer ettiklerini ve takımda uyumun da yakalandığını aktaran Göze, play-off'a kalarak ligdeki ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göze, "Takım fiziksel ve mental anlamda güzel hazırlanıyor. Rakiplerimiz kadar bizim de şansımız yüksek. Süper Lig hedefiyle geldik. İddiamız da yüksek, şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Nesine 2. Lig ekibi Giresunspor'un zor günler geçirdiğine değinen Göze, "Giresunsporumuz kötü günler geçiriyor. Orada kaybettiğimiz heyecanı kadın takımımızla geri kazanmak istiyoruz. Arkamızda güzel de bir taraftar desteği var." diye konuştu.

Göze, Giresun'da spor kültürünün yüksek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Giresunspor iki sene önce Süper Lig'deyken şehirde çok büyük bir heyecan olmuştu. Çünkü futbol şehriyiz. Biz de kadın futbol takımı olarak güzel hava yakaladık, şehir de bizlere inandı, sporculara inandı, bu da bizi güçlü kılıyor. Bu hedefteki en büyük etkenlerden biri de taraftarımız, evimizde 8 maçta 8 galibiyet aldık. Ligde bu istatistiği yapan tek takımız."

"Kendimizi favori görüyoruz"

Teknik direktör Erman Akyol ise sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini dile getirdi.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Aksini hiç düşünmedik, yönetimimiz de buna göre transferlerini yaptı. Hedefimizden şu ana kadar şaşmadık. Süper Lig'e çıkacak takımlar arasında kendimizi favori görüyoruz. Play-off'lara da hazırız. Takımımızın çıktığı tüm maçlardan puan veya puanlar alacağını düşünüyorum. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig."

"Gol kraliçesi bitirmek istiyorum"

Ligde normal sezonu "gol kraliçesi" tamamlayan İrem Yılmaz da şampiyonluğu şehre yaşatmak istedikleri ifade etti.

Gol kraliçeliğini sürdürmek istediğini dile getiren İrem Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben asla pes etmedim. Kararlı bir ruhu kimse durduramaz, bunu bilirim. Çok çalışarak başardım ve devamı gelecek. Ligi gol kraliçesi olarak bitirmek istiyorum. Maçlarda golü kimin attığı önemli değil. Play-off'ta galibiyet çok önemli, 1-0 olsun bizim olsun, biz yeter ki şampiyon olalım."