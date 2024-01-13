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Giresunspor: 4-0 - Son Dakika
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Giresunspor: 4-0

Bodrum FK, 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrum FK oyuncuları, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 9 Mehmetçik için siyah bant takarak sahaya çıktı. Gökdeniz, Kenan, Burak ve Samet'in attığı gollerle Bodrum FK galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Bodrum FK, puanını 32'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi.

Giresunspor: 4-0
13.01.2024 - 15:53,
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Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran

BODRUM FK: Sousa - Celustka, Erkan (Dk. 75 Halil İbrahim), Samet, Kenan, Omar Imeri (Dk. 83 Ali Eren), Üzeyir, Musah Mohammed (Dk.63 Ahmet), Gökdeniz (Dk.75 Haqi Osman), Furkan, Burak (Dk.83 Eray)

GİRESUNSPOR: Erkan - Talha, Çekdar, Şahin, Ertuğrul (Dk.84 Muhammet), Kadir, Mehmet, Enishan (Dk.84 Kasım), Ahmet(Dk. 46 Mert), Anıl, Faruk

GOLLER: Dk. 3 Gökdeniz, Dk.31 Kenan, Dk.81 Burak, Dk. 85 Samet (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Keskin, Talha (Giresunspor) Musah Mohammed, Furkan( Bodrum FK)

1'inci Lig 18'inci hafta karşılaşmasında Bodrum FK, sahasında Giresunspor'u 4 - 0 mağlup etti. Karşılaşma seremonisine oyuncular Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 9 Mehmetçik için siyah bantla çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. Mücadeleye hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip Gökdeniz ve Kenan'ın golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da mücadeleci oyununu sürdürdü. Bodrum FK Burak'ın golüyle farkı 3'e taşıdı. Karşılaşmanın bitimine son 5 dakika kala Bodrum FK Samet'in golüyle rakibi karşısında farkı 4 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken yeşil-beyazlı ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum FK puanını 32'ye yükselterek, 4'üncü sıraya yükseldi.

3'üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Burak'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökdeniz'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Oyuncular golün ardından asker selamı verdi: 1-0.

13'üncü dakikada Bodrum FK'da rakibin müdahalesi sonrası Burak yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi. VAR kararıyla pozisyonun çizgide olduğu gerekçesiyle durum serbest vuruşa çevrildi.

31'inci dakikada Üzeyir'in ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

81'inci dakikada Bodrum FK'da Ahmet'in ceza sahasına yaptığı vuruşta topla buluşan Burak'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

85'inci dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Ali Eren'in ceza sahası içine yaptığı ortada Samet'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Skor 4-0.

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Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Giresunspor: 4-0 - Son Dakika


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