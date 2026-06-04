Giresunspor Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresunspor Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti

04.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Süper Ligi'nde 5. sırada tamamlayan Altınpost Giresunspor, Avrupa kupalarına katılacak.

İlk kez mücadele ettiği Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde play-off etabını 5. sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Altınpost Giresun spor, başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde yeni bir takım olmalarına rağmen başarılı performansla sezonu 5. sırada tamamladı. Ligin tescillenmesiyle Avrupa kupalarına katılması beklenen Altınpost Giresunspor, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Altınpost Giresunspor Hentbol İcra Kurulu Başkanı Serdar Demirkan, AA muhabirine, sezon başında koydukları hedeften daha iyi bir konumda ligi bitirdiklerini söyledi.

İyi bir motivasyon ve enerji yakaladıklarının altını çizen Demirkan, başarıda Giresun'un salon sporlarına olan ilgisinin de etken olduğunu belirtti.

Demirkan, İstanbul ve Ankara dışında Anadolu takımları arasında en yüksek puanı topladıklarını ifade ederek, kendilerinden fazla bütçeli ekipleri geride bıraktıklarını kaydetti.

Ligdeki sıralamaya göre Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandıklarını belirten Demirkan, "İlk senemizden böyle bir başarı yakalamamız dolayısıyla camiamızın da beklentisi yükseldi. Eğer şehrimiz ve camiamız yeterli desteği ve iradeyi gösterirse biz de aynı motivasyon ve enerjiyle bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Demirkan, sporda sürdürülebilirliğin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz üzerimize düşenin fazlasını yaptığımızı düşünüyoruz. Sporcular, teknik heyet ve yöneticiler potansiyelinin üzerinde efor sarf etti. Taraftarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Gelecek dönem için en önemli önceliğimiz, destek ve camia birlikteliğini görmek. Bunu görürsek çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum."

Giresun halkının hentbol ve basketbol gibi salon sporlarına özel bir ilgisinin olduğuna işaret eden Demirkan, "Giresun bir spor kenti; spor konusunda hem motivasyonu hem de potansiyeli yüksek. Bu başarının diğer kulüplere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Giresunspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:28:56. #7.13#
SON DAKİKA: Giresunspor Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.