Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'nin yolunu tuttu - Son Dakika
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Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'nin yolunu tuttu

Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'nin yolunu tuttu

09.06.2023 15:13

Süper Lig'de küme düşen Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye resmen başvuruda bulundu. Karadeniz ekibinin başkanı Nahid Ramazan Yamak yaptığı açıklamada, "Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF'ye yaptık" dedi.

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

"HAKKIMIZIN YENDİĞİ BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK"

Giresunspor'da başkan Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplasında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi. Yamak yaptığı açıklamada, "Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık." dedi.

"KULÜP BAŞKANI OLARAK SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Göreve geldikleri günden bu yana fesih hakkı doğan oyunculara ödeme yaparak takımda kalmalarını sağladıklarını ve maddi anlamda çok fazla çaba gösterdiklerini anlatan Yamak, "Bizim de hatalarımız olmuştur. Kamuoyunda da sıkça bahsedildiği gibi en büyük hatamız, eski hocamızı hızlı bir şekilde değiştirmemek olmuştur. Bunu kabul ediyorum, sorumluluğunu kulüp başkanı olarak alıyorum." diye konuştu.

"HENÜZ DÜŞMEDİK"

Yamak, ligin henüz tescil edilmediğine işaret ederek, "Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Bu benim yönetimim altında oldu ama alnımız ak, başımız dik. Giresunspor'un bir kuruşuna tenezzül etmemiş bir Giresunsporlu olarak yüreğim ve gönlüm rahat." değerlendirmesinde bulundu.,

"RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Zor gününde Giresunspor'a sırt çevirme gibi bir durumun hiçbir zaman olmadığını vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:

"Bir yere gitmeyi şu anda düşünmüyoruz, biz buradayız. Önümüze bakacağız ve durumumuzu değerlendireceğiz. Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF'ye yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık."

"SAHİP ÇIKACAK VARSA İSTİFA EDEBİLİRİM"

Kulübün geleceği için destek isteyen Yamak, "Bunu bizim tek başına yapma şansımız yok, eğer bu kulübü alıp düzlüğe çıkarabilecek bir grup veya bir kişi varsa ben kendi arkalarında da çalışmaya hazırım. Sahip çıkacak biri varsa hemen istifa edebilirim, buradan açık olarak söylüyorum. Bu kulübün borcu belli, 300 milyon lira borcu var ama biz eğer bu FİFA'daki davalara müdahale etmezsek, ödeme yapmazsak Allah korusun, Eskişehirspor gibi oluruz, Bursaspor gibi oluruz. Burada bir birliktelik lazım." dedi.

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