Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi! - Son Dakika
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Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!

05.03.2022 18:13
Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!

Çaykur Rizespor, sahasında Giresunspor'a 2-1 yenildi. Çaykur Rizespor, 19. sırada kaldı. Giresunspor ateş hattından kurtularak 15. sıraya yükseldi.

Çaykur Rizespor ile Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi Giresunspor 2-1 kazandı.

GİRESUNSPOR GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Çaykur Rizespor, 14. dakikada Pohjanpalo'yla öne geçerken, Giresunspor 45+3. dakikada Chiquinho ve 48. dakikada Traore'nin golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Bülent Korkmaz yönetiminde 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, 19. sırada kaldı. Giresunspor ateş hattından kurtularak 15. sıraya yükseldi.

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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) GZT Giresunspor: 1-2 GZT Giresunspor: 1-2

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Son Dakika Spor Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi! - Son Dakika


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