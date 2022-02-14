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Giresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Giresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

14.02.2022 16:52
Giresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak GZT Giresunspor, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak GZT Giresunspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Takımın çalışmasını takip eden kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt sıralardan bir an önce uzaklaşma adına Kayserispor karşısında 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Teknik heyet ve oyuncularına güvendiklerini dile getiren Akgün, "Kalan haftalarda daha iyi sonuçlara imza atacağız. Kayserispor karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçecek ve sezon sonunda ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Biz buna inanıyoruz ve başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Kayserispor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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