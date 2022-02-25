GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

25.02.2022 15:09
GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yolların ayrıldığını açıklandı.

GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yolların ayrıldığını açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapan Kavlak, yeni sezon öncesinde yeşil-beyazlı ekipte görev almaya başlamıştı.Konuyla ilgili GZT Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kavlak ile bugün itibarıyla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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