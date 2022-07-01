Günün ilk antrenmanında sahada kuvvet, 5'e 2 pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan Karadeniz ekibi, ikinci antrenmanı ise dayanıklılık, pas çalışması ve yarı saha çift kale oyunuyla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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