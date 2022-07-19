Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

19.07.2022 15:37
Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sabah günün ilk antrenmanında ısınma, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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Futbol: Hazırlık Maçı Futbol: Hazırlık Maçı
Kaynak: AA

Palandöken Dağı, Giresunspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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