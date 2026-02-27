Giresunspor Deplasmanda Farklı Kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Altınpost Giresunspor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 49-28 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki haftanın açılış maçının ilk yarısı, konuk ekibin 21-12 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Altınpost Giresunspor, sahadan 49-28 galip ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti.
