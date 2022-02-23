Giresunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ antrenmanda yer almadı.
Kaynak: AA
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