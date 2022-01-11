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Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı - Son Dakika

Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı

11.01.2022 16:31
Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört maçta hanesine 9 puan yazdırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört maçta hanesine 9 puan yazdırmayı başardı. Yeşil beyazlı ekibin galip geldiği Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ardından da iki takımın hocası istifa etti.

44 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk haftalar istediği sonuçları alamasa da ilerleyen haftalarda istediği ritmi tutturan Giresunspor, aldığı galibiyetlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı Suleymanov'un golüyle 1-0 mağlup yenmeyi başaran Giresunspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ile 9 puan almayı başardı.

İç sahada Fatih Karagümrük, deplasmanda ise Beşiktaş'ı yenen Çotanaklar, Başakşehir deplasmanından ise puan alamadı. Giresunspor, Galatasaray'ı da geçti ve İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört maçın üçünü kazanmış oldu. Giresunspor bu hafta ise bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.Bu arada yeşil beyazlı ekibin galip geldiği Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ardından da iki takımın hocası Sergen Yalçın ile Fatih Terim istifa etti.KARİYER REKORU KIRDIAdı Galatasaray ile anılan Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk da Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmayı başardı. Giresunspor'un Galatasaray'dan bir sezonluğuna kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Okan Kocuk'un Fernando Muslera'nın sakatlığında geri dönme olasılığının olup olmadığıyla ilgili konuşan teknik direktör Hakan Keleş, "Dedikodular ve varsayımlar vardı ama bize yansıyan bir şey yoktu. Bir seneliğine kiraladık. Geldiği günden beri müthiş bir performans gösteriyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Kalecimiz müthiş bir mücadele gösterdi. Formasının hakkını verdi. Ben çok memnunum. Kalmasından yanaydım. Maç öncesinde de bizimle devam edeceğini söyledi. Maçta da elinden geleni yaptı" dedi.KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Giresunspor bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray maçından sonra iki gün izin yapan yeşil beyazlı ekip bu akşam tesislerde toplanacak ve Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verecek. Giresunspor, ligin 21'inci hafta maçında 16 Ocak Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk edecek.


Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı
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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresunspor, İstanbul'da 4 maçta 9 puan çıkardı - Son Dakika
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