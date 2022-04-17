Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti - Son Dakika
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Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti

17.04.2022 23:07

Giresunspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, karşılaşma bitiminde açıklamalar yaptı. Hakemin maçın sonuna eklediği 3 dakikalık uzatmayı yeterli bulmayan genç futbolcu, "Sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika geçti. Altı üstü bir kağıt, topu ne kadar etkileyebilir? Her maç 7-10 dakika uzatma veriliyor, bize 3 dakika." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

"HER MAÇ 7-10 DAKİKA UZATMA VERİLİYOR"

Uzatma süresini yeterli bulmayan Rıdvan Yılmaz, "Sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika geçti. Altı üstü bir kağıt, topu ne kadar etkileyebilir? Her maç 7-10 dakika uzatma veriliyor, bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika sürdü. Daha dikkatli olurlarsa, daha iyi olacak." dedi.

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Son Dakika Spor Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti - Son Dakika
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