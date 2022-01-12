Üye Girişi
Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde - Son Dakika

Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde

12.01.2022 11:03

Süper Lig'e 44 yıl sonra yükselmesinin ardından oynadığı ilk dört maçını da kaybeden GZT Giresunspor, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmenin peşinde.

Süper Lig'e 44 yıl sonra yükselmesinin ardından oynadığı ilk dört maçını da kaybeden GZT Giresunspor, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmenin peşinde.

Yeni bir kadro ile Süper Lig'e adım atan Karadeniz temsilcisi, uyum sürecinin de etkisiyle uzun yıllar sonra döndüğü ligde istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında Galatasaray'a kaybeden GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor'a da yenildi.

İlk haftalarda iyi oynamasına rağmen gol yollarındaki sıkıntılar nedeniyle puan toplamada zorlanan yeşil beyazlı ekip, ilerleyen haftalarda toparlanarak alt sıralardan uzaklaştı.

Beşiktaş karşısında 4-0'lık farklı galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken GZT Giresunspor, ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucu 22 puanla kapattı.

GZT Giresunspor, ligin ikinci yarısına ise deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 kazanarak başladı. 21. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmanın da rövanşını almak istiyor.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında oynadıkları maçlarda kadrolarının hazır olmadığını, transferlerin geciktiğini söyledi.

Sonraki haftalarda iyi bir mücadele ortaya koyup, başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Keleş, "İlk yarının bitiminin ardından devre arasında Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray maçına iyi çalıştık, rakibin eksiklerinden faydalandık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet bizi biraz rahatlattı ama tabii ki lig bitmiyor." dedi.

Keleş, takımı sezon başında kendisinin oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Güvendiğim oyuncuları aldım ama bunun bir zamanı vardı. Uyum sürecini atlattıktan sonra sahaya iyi oyun yansıtıyor, iyi skorlar alıyoruz. Arada flaş skorlar da alıyoruz ama lig uzun bir maraton. Hedefimiz, uzun yıllar sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bunun için yeterli puanları toplamak istiyoruz. Galatasaray maçı galibiyeti büyük avantaj oldu. İç sahadaki maçları da kayıpsız geçersek, istediğimiz yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

Kadrodaki eksikleri bildiklerini aktaran Keleş, "Kadroyu daha da güçlendirmek istiyoruz. Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Araştırdığımız, takip ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah takımımıza, sistemimize, kulübe uygun oyuncular alacağız." diye konuştu.

Keleş, önlerinde Kasımpaşa maçı olduğunu anımsatırken, ilk yarıdaki maçın rövanşını almak istediklerini, kazanarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde
Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde
Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde - Son Dakika Spor


Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda konuşuyor: Ekonomide yapılan düzenlemeler inşallah yasalaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda konuşuyor: Ekonomide yapılan düzenlemeler inşallah yasalaşacak         
12:21
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı         
10:33
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:15 Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale
12:13 Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı
11:51 Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti
11:49 Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi
11:46 Doğu Perinçek'ten yeni iddia: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak!
11:44 3600 ek gösterge ile emekli öğretmenlerin maaşları 884 lira artacak
11:25 İYİ Parti Lideri Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Vicdansız, sağır bir adam oldun!
11:19 İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı
11:14 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 İntihar eden Enes Kara'yı ve avukat Dilara Yıldız'ı hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Gelin el ele verelim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 12:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunspor, ligin başında kaybettiği puanları telafi etme peşinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement