Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDA BUNLAR OLUYOR"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedik. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. 10 kişi oynadığımız fark edilmiyordu bile, sonrasında iki gol yedik. Serdar Aziz yere düştü, futbolda bunlar oluyor." dedi.

"BU ARA BİZE CİDDİ ANLAMDA İYİ GELECEK"

Portekizli hoca ayrıca, "Takımım iyi oynadı ve hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor. Bu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ligde bizim kadar maç yapan yok. Sakatlıklar oldu. Bu ara bize ciddi anlamda iyi gelecek." ifadelerini kullandı.