Giresunspor, Riad Bajic transferini resmen açıkladı - Son Dakika
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Giresunspor, Riad Bajic transferini resmen açıkladı

16.07.2022 15:23
Giresunspor, Riad Bajic transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic'i renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic'i renklerine bağladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaşma sağlamıştır. Riad Bajic, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Riad Bajic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Konyaspor'da bir dönem 17 gol attıktan sonra Udinese'ye transfer olan Bosnalı forveti Riad Bajic, yeşil-beyazlı ekibin Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde süren kampına da katıldı.


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Kaynak: DHA

Giresunspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor, Riad Bajic transferini resmen açıkladı - Son Dakika

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