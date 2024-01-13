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Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller: 'Buraya bir ümitle geldiğimiz karşılaşmaydı' - Son Dakika
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Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller: 'Buraya bir ümitle geldiğimiz karşılaşmaydı'

Giresunspor, Bodrum FK'ya 4-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Serhat Güller, kulüp olarak sıkıntılarının olduğunu ancak oyuncu kadrosuyla en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. Maçta oynamaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller: \'Buraya bir ümitle geldiğimiz karşılaşmaydı\'
13.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:40
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Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya bir ümitle geldiğimiz karşılaşmaydı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu. Maçına ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Kulüp olarak bazı sıkıntılarımız var ama elimizdeki oyuncu kadrosuyla en iyisini yapıp bu ligde neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Sonuç olarak baktığımızda farklı bir mağlubiyet aldık ama oyunun geneline baktığımızda oynamaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı topun bizde kalması için mücadele ettik ve oynamaya çalıştık. Fakat bunda çok başarılı olamadık. Oynama anlamında çok alan bıraktık" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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