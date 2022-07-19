Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
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Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

19.07.2022 17:51
Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil beyazlı takımın, yarın SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamp merkezindeki 3 numaralı sahada oynanacak karşılaşmanın saat 17.30'da başlayacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Gürcistan, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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