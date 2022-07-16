Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
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Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak

16.07.2022 20:29
Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Giresunspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonu öncesi hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil beyazlı takımın, yarın Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, karşılaşmanın kamp merkezinin K7 numaralı sahasında saat 17.30'de başlayacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika

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