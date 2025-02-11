Giresunspor'un Ekonomik Krizi ve Küme Düşüşü - Son Dakika
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Giresunspor'un Ekonomik Krizi ve Küme Düşüşü

Giresunspor\'un Ekonomik Krizi ve Küme Düşüşü

Giresunspor, yaşadığı ekonomik krizle birlikte performansında düşüş yaşıyor. Süper Lig'de geçirdiği iki dönem sonunda TFF 1. Lig'e düşen ve ardından TFF 2. Lig'de de zor günler geçiren takımın güncel borcu 433 milyon lira olarak belirlendi.

11.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:16
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Tarihinde 2 dönem Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, yaşadığı ekonomik krizle birlikte önlenemeyen bir düşüş yaşıyor.

1967 yılında kurulan Giresunspor, 1970-1971 sezonundaki mücadelesiyle tarihinde ilk defa futbolun en üst ligi olan Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Doğu Karadeniz'de Süper Lig'e yükselen ilk takım olan Giresunspor, 1971-1972 sezonundan 1976-1977 sezonuna kadar aralıksız Süper Lig'de mücadele etti. Ardından TFF 1. Lig'e düşen Giresunspor, devam eden yıllarda iniş çıkış bir performans gösterdi.

Yeşil beyazlılar, 2013-2014 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. TFF 1. Lig'de 7 sezon üst üste mücadele eden Giresunspor, 2020-2021 sezonunu 2'nci sırada tamamlayarak tarihinde 2'nci kez Süper Lig'e yükseldi.

İkinci Süper Lig dönemi

2020-2021 sezonunda Süper Lig'e yükselen Giresunspor, Türkiye'nin en prestijli liginde 2 sezon tutunabildi. 44 yıllık aradan sonra Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2021-2022 sezonunda oynadığı 38 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Giresunspor, 45 puanla sezonu 16'ncı sırada tamamladı. 2022-2023 sezonunda ise oynadığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Giresunspor, 40 puanla küme düşme hattında kalarak Süper Lig'e veda etti.

Yeniden TFF 1. Lig'de

Süper Lig döneminde oynadığı oyunla adından sıkça söz ettiren Giresunspor, küme düştüğü TFF 1. Lig'de oldukça kötü bir sezon geçirdi. Süper Lig döneminden kalan mali yük ve transfer yasaklarıyla mücadele eden Giresunspor, TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda oynadığı 34 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 28 mağlubiyet alarak sezonu 18'inci sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e veda etti.

2 Lig'de de kötü tablo devam ediyor

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayarak altyapıdan takviye ettiği genç oyuncularla sezona başladı. 2024-2025 sezonunun ilk maçında kendi sahasında Nazillispor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Giresunspor, devam eden haftalarda adeta kabusu yaşadı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 21 haftada yeşil beyazlı ekip, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 0 puanla son sırada yer alıyor. Giresunspor, oynadığı son maçta Serik Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Bu sezon 9 puanı silindi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütülen kulüp lisans sürecinde Giresunspor, yapılan incelemeler sonucunda gerekli kriterleri yerine getiremediği için 3 puan silme cezası almıştı. FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise Giresunspor'a eski oyuncusu Marko Milinkovic dosyasından dolayı 6 puan silme cezası verilmişti. Yeşil-beyazlı kulübün FIFA'da toplam 26 dosyası buluyor. Bunların 22 tanesi futbolcu, 4 tanesi de bazı oyuncuların kulüpleriyle ilgili FIFA dosyalarından oluşuyor.

Takımın güncel borcu 433 milyon lira

Sahadaki mücadelenin yanı sıra ekonomik krizle de mücadele eden Giresunspor'un güncel borcu son verilere göre 433 milyon lira. Bu rakam içerisinde en yüksek payı futbolculara olan borçlar oluşturuyor. Giresunspor'un geçmişten kalan yabancı oyunculara 276 milyon lira ve geçmişten kalan yerli oyunculara 13 milyon lira borcu bulunuyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor'un Ekonomik Krizi ve Küme Düşüşü - Son Dakika

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