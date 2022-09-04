Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi - Son Dakika
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Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi

04.09.2022 01:10
Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi

Giresunspor'un, Konyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta ev sahibi takım tribünlerinde renkli görüntüler yaşandı.

Giresunspor'un, Konyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta ev sahibi takım tribünlerinde renkli görüntüler yaşandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, karşılaşmayı protokol tribününde değil yeşil-beyazlı taraftarlarla birlikte kale arkası tribününden izledi. Taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulunup Giresunspor'a tam destek veren Şenlikoğlu'nun bu samimi davranışı camiada büyük takdir gördü. - GİRESUN

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Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi - Son Dakika

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