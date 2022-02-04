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Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi - Son Dakika

Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi

04.02.2022 10:03
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi

Giresunspor transfer çalışmaları sırasında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gündemdeki futbolculardan Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrolünde testislerinde tümör tespit edildi. Erkeklerin %1'inde görülen, çok nadir sayılabilecek kanser türlerinden testis kanserine yakalandığı tespit edilen oyuncu ülkesi Brezilya'ya geri döndü.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Giresunspor'da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından ülkesine dönme kararı alan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak.

"BREZİLYA'YA DÖNÜP GÜVENDİĞİM DOKTORLARLA TEDAVİYE DEVAM EDECEĞİM"

Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!"

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Son Dakika Spor Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi - Son Dakika
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