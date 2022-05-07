Giresunspor yarın Altay'a konuk olacak - Son Dakika
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Giresunspor yarın Altay'a konuk olacak

07.05.2022 12:37
Giresunspor yarın Altay'a konuk olacak

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 43 puanla 15. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Adana Demirspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor, Altay maçını da kazanmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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