Giresunspor yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Giresunspor yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

04.03.2022 11:05
Giresunspor yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak ve iki Karadeniz takımının karşı karşıya geleceği maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GZT Giresunspor 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takım, Rizespor karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika


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