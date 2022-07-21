Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor - Son Dakika
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Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor

21.07.2022 12:55
Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un deneyimli futbolcusu Hayrullah Bilazer, Süper Lig'de iyi mücadele ortaya koyarak gelecekte milli formayı terletmek istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un deneyimli futbolcusu Hayrullah Bilazer, Süper Lig'de iyi mücadele ortaya koyarak gelecekte milli formayı terletmek istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Hayrullah Bilazer, AA muhabirine, kamp dönemini, hayalleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamp dönemini bitirmek üzere olduklarını belirten Bilazer, şöyle konuştu:

"Her şey çok güzel gidiyor, antrenmanlar çok keyifli ve neşeliyiz. Güzel başladık inşallah böyle devam eder. Her gittiğim kulübü kendi kulübümmüş gibi benimseyip elimden gelen mücadelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Giresunspor büyük bir camia ve bu camianın şampiyonluğunda, Süper Lig'e çıkmasında benim de en ufak bir katkım varsa ne mutlu bana o yüzden mutluyum."

"Süper Lig'de oynamak her gencin hayalidir"

Takımın Süper Lig'e çıkmasıyla hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bilazer, bu aşamalara gelmek için büyük emek harcadığını aktardı.

Bilazer, şöyle devam etti:

"Süper Lig'e çıkana kadar çok emek verdim, çok mücadele ettim ve çok şükür oynamak nasip oldu. Süper Lig'de oynamak her gencin hayalidir. Alt ligleri de gördüm ve Süper Lig çok farklı bir seviye. Belki kendi adıma Süper Lig'i çok geç yakaladım diyebilirim ama bu saatten sonra bırakmayı düşünmüyorum. Yıllarca Süper Lig'de oynayıp en iyi şekilde kendi ismimden bahsettirmek istiyorum."

Yeni sezonda taraftarların beklentisini karşılamak için elinden geleni yapacağını dile getiren Bilazer, "Allah'ın izniyle takımın hedefleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftara en iyi Hayrullah Bilazer'i izlettirmek istiyorum. İnşallah istediğimiz ve hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

Bilazer, ay-yıldızlı formayı giymeyi de amaçladığını anlatarak, "Ben ligi yakaladım ve gerçekten uzun yıllar bu ligde oynamak istiyorum. Her geçen gün üstüne koyup daha iyi bir Hayrullah izleterek Giresunspor'dan sonra dört büyüklerde oynamak ve her gencin hayali olan ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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