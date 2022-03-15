Giresunsporlu Flavio'da sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi - Son Dakika
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Giresunsporlu Flavio'da sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi

15.03.2022 16:07
Giresunsporlu Flavio'da sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un orta saha oyuncusu Flavio'da, sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un orta saha oyuncusu Flavio'da, sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 29. haftasında dün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun yapılan ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın gerçekleştirilecek MR görüntülemesi sonrasında yapılacağı kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunsporlu Flavio'da sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi - Son Dakika


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