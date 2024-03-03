Girona, Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) şampiyonluk mücadelesi veren Girona, deplasmanda Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu.
Ligin 27. hafta maçında ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 33. dakikada Jose Manuel Arias Copete attı.
Girona bu sonucun ardından 59 puanda kalırken, Mallorca puanını 27'ye çıkardı.
Ligde Real Madrid, 66 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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