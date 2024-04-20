Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı

Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şansın yanlarında olsa galibiyetle sahadan ayrılacaklarını söyledi. Gisdol, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını belirtti. Kontratıyla ilgili soruya ise geleceğiyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ifade etti.

20.04.2024 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı." dedi.

Gisdol maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın zor geçtiğini dile getirdi.

Adana Demirspor'un zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan Gisdol, "Biz bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda golü bulamadık. Çok basit bir gol yedik. Soyunma odasında arkadaşlarla konuştuk. Oyuncularıma iyi oynadığımızı söyledim. Konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledim. Rakibimize de çok kontratak verdik. 70'den sonra çok baskımız vardı. O baskımızın sonucunda golü bulduk. Direkten dönen toplarımız vardı. Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Gisdol, Samsunspor ile kontratını uzatıp uzatmayacağına yönelik soruyu, "Ben konsantrasyonumu tamamen takımın başarısına yönelik yapıyorum. Benim için önemli olan takımın başarısıdır. Geleceğimle ilgili şu an açıklama yapmak istemiyorum." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Samsunspor, Adana, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hikmet Karaman: Beraberlik normal sonuç
    22:58 Hikmet Karaman: Beraberlik normal sonuç

    Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.


21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
23:16 ABD’de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
22:12 Silahlı soyguncu, “Helal kazanç“ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, "Helal kazanç" vurgulu paylaşım yapmış
21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 00:25:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement