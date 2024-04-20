Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı." dedi.
Gisdol maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın zor geçtiğini dile getirdi.
Adana Demirspor'un zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan Gisdol, "Biz bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda golü bulamadık. Çok basit bir gol yedik. Soyunma odasında arkadaşlarla konuştuk. Oyuncularıma iyi oynadığımızı söyledim. Konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledim. Rakibimize de çok kontratak verdik. 70'den sonra çok baskımız vardı. O baskımızın sonucunda golü bulduk. Direkten dönen toplarımız vardı. Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı." ifadelerini kullandı.
Gisdol, Samsunspor ile kontratını uzatıp uzatmayacağına yönelik soruyu, "Ben konsantrasyonumu tamamen takımın başarısına yönelik yapıyorum. Benim için önemli olan takımın başarısıdır. Geleceğimle ilgili şu an açıklama yapmak istemiyorum." diye yanıtladı.
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Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.
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