Gizem Özer milli takım kampına katıldı - Son Dakika
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Gizem Özer milli takım kampına katıldı

05.05.2022 11:51
Gizem Özer milli takım kampına katıldı

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak.

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 6-21 Mayıs tarihleri arası İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyonda Türk milli takımı toplam 12 sporcuyla yer alacak. Avrupa 2'ncisi Elazığlı milli boksör ve Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer de 63 kiloda boy gösterecek. Türk milli takımı ile şampiyona için kampa giren Gizem, turnuvadan altın madalyayla dönmenin planlarını yapıyor.

Gizem'e güveninin tam olduğu belirten antrenörü Cemil Döndü, "İyi bir Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktı ve formu yerinde. İnşallah Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönecek. Kendisine inanıyorum ve güveniyorum. Ben de hem milli sporcularımıza hem de Gizem'e destek olmak için cuma günü İstanbul'a gideceğim" dedi. - ELAZIĞ

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İstanbul, Milli, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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