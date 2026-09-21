Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda çeyrek finale çıktı

Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman, Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman kadınlarda çeyrek finale yükseldi. Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ise Rus rakibi Vsevolod Shumkov'a yenilerek turnuvaya veda etti.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 3 milli boksör ringe çıktı.
Kadınlar 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, Polonyalı rakibi Aneta Elzbieta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman ise 57 kiloda İngiliz Elise Glynn'i 5-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ise Rus Vsevolod Shumkov'a kaybederek turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?