Glint Manisa Basket, Kritik Maçlara Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Glint Manisa Basket, Kritik Maçlara Hazırlanıyor

Glint Manisa Basket, Kritik Maçlara Hazırlanıyor
06.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başantrenör Serhan Kavut, ligde kalan kritik 10 maçı kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in başantrenörü Serhan Kavut, ligde kalan 10 maçın çok kritik olduğunu belirterek "İlk etapta alt sıralardaki takımlarla bağımızı tamamen kesmek istiyoruz." dedi.

Kavut, AA muhabirine milli maç arasının ardından ligde kalan periyodu değerlendirdi.

Teknik ekipten oyuncu grubu ve sağlık ekibine herkesin fedakarca mücadele ettiğini aktaran Kavut, takımın başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet elde etmelerinin önemli başarı olduğunu anlattı.

Kavut, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayarak "Milli takımdan dönen oyuncuların katılmasıyla takım yavaş yavaş toplanıyor. Anadolu Efes maçına tam kadro hazırlanmak için önümüzde kısa vakit var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Efes ile kendi sahalarında oynayacakları maçın zorluğuna dikkati çeken Kavut, Avrupa Ligi düzeyinde bir rakibe karşı 40 dakika boyunca oyunun içinde kalmaları gerektiğini dile getirdi.

Kavut, sezon sonu hedeflerine de değinerek, şöyle devam etti:

"Her maçı kazanma düşüncesiyle sahaya çıkıyoruz. Kalan 10 maçımız çok kritik. Efes ile başlayan Trabzon deplasmanı ve Karşıyaka maçıyla devam eden zorlu fikstürümüz var. İlk etapta alt sıralardaki takımlarla bağımızı tamamen kesmek istiyoruz. Kendimizi henüz güvende hissetmiyoruz. Maç maç bakarak en iyi mücadeleyi vermeyi hedefliyoruz."

Önver: "Avrupa takımlarını Manisa'da ağırlamak istiyoruz"

Glint Manisa Basket Genel Menajeri Özgün Önver, başantrenör Serhan Kavut'un göreve gelişiyle ritim yakaladıklarını, bu ivmeyi sürdürerek sezonu en üst noktada tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Kısa vadede, sezonu iyi noktada bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Önver, şunları söyledi:

"Uzun vadede asıl hedefimiz Manisa'nın tekrar Avrupa kupalarına dönmesidir. Şehrimiz ve taraftarımız bunu hak ediyor. Avrupa'nın değerli takımlarını Manisa'da ağırlayarak halkımıza bu heyecanı yeniden yaşatmak istiyoruz. Ayrıca altyapıda büyük atılım yaparak çocuklarımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz."

Takımın oyuncularından Yiğit Onan, Anadolu Efes'in kalitesinin bilindiğini ancak kendilerinin de ulaştıkları seviyeyi sahada göstermek istediklerini ifade etti.

Kentte yaşayanların basketbola ilgisinin arttığını aktaran Onan "İlk maçlarda seyirci sayısı daha azken son dönemde salonun neredeyse tamamı doluyor. Her geçen maçta daha fazla seyirci desteği bekliyoruz. Bu takımın alt sıralarda değil, orta sıralarda ligi bitireceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Avrupa, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Glint Manisa Basket, Kritik Maçlara Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:36:01. #7.13#
SON DAKİKA: Glint Manisa Basket, Kritik Maçlara Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.