Glint Manisa Basket, Tofaş\'ı Yendi

13.04.2026 11:53
Glint Manisa Basket, Tofaş'ı 100-96 yenerek rahatladı; antrenör Kavut, savunma hatalarını vurguladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Tofaş'ı 100-96 mağlup eden Glint Manisa Basket, ligin bitimine 4 hafta kala rahatladı. Manisa ekibi kritik sonuçla 26 maçta 9 galibiyete ulaştı. Düşme hattına 3 galibiyet fark atan Manisa Basket'te antrenör Serhan Kavut, "Galibiyetten dolayı mutluyuz, bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Ancak açık konuşmak gerekirse, son haftalarda özellikle iç sahada çok fazla sayı yiyoruz ve bu bizim alışık olduğumuz bir durum değil. Savunmada ciddi hatalarımız var ve kalan haftalarda bunları düzeltmeye çalışacağız. Buna rağmen oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olmalarına rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Serhan Kavut, "Şunu da belirtmek isterim; oyuncularım daha fazla desteği hak ediyor. Biz Manisa'yı temsil ediyoruz ve sahada bu şehir için mücadele ediyoruz. Herkes farklı takımları tutabilir ama Manisa sahadaysa, kendi taraftarımızın desteğini arkamızda hissetmek isteriz. Önümüzde Aliağa Petkim deplasmanı ve ardından Fenerbahçe maçı var. Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olmamıza rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Manisa halkı tribünleri doldurduğunda ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu gösterebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manisa, Tofaş, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
