GMG Kastamonuspor, Amed\'i yenerek liderliği geri almak istiyor

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GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Amed Sportif Faaliyetler karşısında elde edecekleri galibiyetle Kastamonululara çifte bayramı yaşatmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Amed Sportif Faaliyetler'in 3 puan gerisinde yer alan GMG Kastamonuspor, şampiyonluk düğümünün büyük ölçüde çözüleceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı olmasına rağmen izin yapmayan ve tüm hafta boyunca antrenmanlarını Gazi Stadyumu'nda sürdüren Kastamonuspor, Amed'i yenerek liderliği geri almak istiyor.

Kastamonuspor, 14 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Amed Sportif Faaliyetler ile Gazi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Çıktığı son 9 karşılaşmadan 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Fırat Gül, Kaptan Abdülaziz Solmaz ve forvet oyuncusu Yusuf Türk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fırat Gül: "Kastamonu halkına çifte bayram yaşatmak istiyoruz"

Tüm İslam aleminin, Türkiye'nin ve Kastamonuspor taraftarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Fırat Gül, "Bayramlar ekstra sevinçlerle, mutluluklarla birleşince daha keyifli oluyor. Bizim de hedefimiz bu, Kastamonu halkına ikinci bir bayramı yaşatmak istiyoruz. Zor bir maç olacak, 6-7 haftası öncesinden bu maçın aşağı yukarı nasıl bir atmosferde oynanacağı belliydi. Her iki takım da şampiyonluk için mücadele veriyor. Bizler sonuna kadar mücadelemizin arkasındayız. Sonuç itibarıyla bu hafta final maçına kadar geldik. Bu hafta yüzde 90 ligin kaderinin şekilleneceği bir maç oynanacak. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın tribünden sahaya katacakları hava, karşılama şekli, bizim oyuncularımıza verecekleri destek tamamıyla maça etki edeceğini düşünüyorum. Bütün Kastamonu şehrini, bu maça bizleri desteklemeye davet etmek istiyorum. Zaten şehir bu maçın öneminin farkında, bizlerde, futbolcularımızda her şeyin farkındalar. İnşallah bizlere yakışan oyunu oynayıp maçtan istediğimiz oyunu çıkartacağız" dedi.

Abdülaziz Solmaz: "Hem mental hem fiziksel hem de taktik olarak çok iyi hazırlandık"

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Kaptan Abdülaziz Solmaz, "Hem ülkemize, hem İslam alemine, hem de Kastamonu halkına iyi bayramlar diliyorum. Hem şehrimiz için hem bizler için Kastamonulular için çok önemli bir maç. Amed maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Hem mental olarak hem taktik olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Taraftarımıza da buradan çağrı yapmak istiyorum. 90 dakika boyunca bizleri desteklemelerini istiyorum. Onlar tribünde, bizler sahada elimizden gelen bütün gayreti gösterip, üstüne beklenen şampiyonluğu şehrimize kazandırıp, burada tüm taraftarımızla birlikte kutlamak istiyoruz. Önemli bir maç. İnşallah burada bizim de galibiyetimizle mutlulukla geçireceğimiz bir maç olur. Hepimizin için hayırlısı olsun inşallah" diye konuştu.

1 yıldır şampiyonluk için hazırlandıklarını söyleyen Solmaz, "1 yıldır bu maçı bekliyoruz. Başkanımız Cengiz Aygün'ün de çok büyük destekleri var. Cengiz başkanımızın da, şehrimizin de bu şampiyonluğu çok istediklerini biliyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Hem mental hem fiziksel olarak çok iyiyiz. İyi bir şekilde taraftarımızın önüne çıkıp galip gelmek istiyoruz. Bu galibiyetle taraftarımıza ikinci bir mutluluğu da yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf Türk: "Güzel bir oyunla galip gelip, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacağız"

Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan forvet oyuncusu Yusuf Türk de, "Belediye Derince maçına galibiyet için gittik fakat çok gol kaçırdık. Bir türlü gol olmadı. Şimdi önümüzde Amed maçı var. Final maçı olarak görüyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesiyle birlikte inanıyorum ki galip geleceğiz. Çünkü ilk devre oynadığımız maçta Amed'i evinde yendik. Sahamızda da çok inanıyorum güzel bir oyunla galip gelip, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacağız. Taraftarımız bu maçta bizim için çok önemli. Taraftarımızın geldiği maçlarda bizlere verdikleri destekte kesinlikle ekstra motive oluyoruz. Gurbetten gelen çok sayıda Kastamonulular da var. Burada hem bayram yapıyorlar hem de Amed maçını bekliyorlar. Tüm şehir bu maça odaklanmış şekilde bizlerden galibiyet bekliyorlar. Galip gelip, güzel bir oyunla taraftarımıza çifte bayramı yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU