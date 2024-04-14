GMG Kastamonuspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erkan Özdamar, Azad İlhan, Ferhat Çalar
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, Abdülaziz Solmaz (Yusuf Türk dk. 46), İsmail Güven (Furkan Çil dk. 65), Okan Eken, İlyas Kubilay Yavuz, Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 64), Yiğitali Bayrak (Muhammet Arslantaş dk. 76), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Samed Ali Kaya dk. 76)
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan Odabaşıoğlu (Taşkın Çalış dk. 78) Çekdar Orhan (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 83), Yılmaz Ceylan (Muhammed Enes Durmuş dk. 67), Berk İsmail Ünsal (Taner Gümüş dk. 83), Uğur Adem Gezer, Aykut Özer, Eyüp Oskan (Erkan Sasa dk. 77), Veli Çetin, Oktay Aydin, Onur Karabacak, Mert Çapar
Gol: Eyüp Oskan (dk. 3) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: İsmail Güven, Okan Eken, Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor), Uğur Adem Gezer, Eyüp Osman, Oktay Aydin, Muhammed Enes Durmuş, Erkan Sasa (Amed Sportif Faaliyetler) - KASTAMONU
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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